В Карабудахкенте состоялось отчетно-выборное собрание общества «Весна»

Уже более двадцати лет в Карабудахкентском районе функционирует общество инвалидов-ампутантов «Весна», которое защищает права и интересы людей с ограниченными физическими возможностями.

17 мая в актовом зале администрации района прошло отчетно-выборное собрание общества «Весна», где подвели итоги работы за 2022 год, перевыбрали председателя и обсудили текущие вопросы. Открыл и вёл собрание первый заместитель главы района Ибрагим Абдулмеджидов, который отметил, что руководитель общества «Весна» Али Магомедов — это энергичный и активный человек, всячески поддерживающий и защищающий социальные права инвалидов-ампутантов.

С отчётом о работе общества инвалидов-ампутантов «Весна» выступил его председатель Али Магомедов. В своём докладе он проинформировал о проделанной работе за 2022 год, отметив, что более 350 человек восстановили здоровье на базе отдыха общества. Али Магомедов особо подчеркнул, что данная база единственная в республике, где созданы условия для купания в море инвалидов-ампутантов. Магомедов также добавил, что Глава РД Сергей Меликов в начале года лично посетил базу отдыха, пообщался с руководством общества и заверил в готовности оказания необходимой поддержки. В своём отчёте Али Магомедов выразил слова благодарности Главе РД Сергею Меликову, госсекретарю РД Магомедсултану Магомедову, депутату НС РД Магомеду Магомедову, главе Карабудахкентского района Махмуду Амиралиеву и другим лицам, которые также оказывают помощь обществу «Весна». Далее в ходе собрания выступил профессор Ислам Магомедов, который также высоко оценил работу как руководителя, так общества в целом, добавив, что работу Али Магомедова хорошо знают не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Источник: Мирмол