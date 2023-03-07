В канун 8 Марта Сергей Меликов вручил госнаграды женщинам республики

«Отмечать заслуги прекрасных женщин в канун Международного женского дня – приятная и добрая ежегодная традиция.

Кто-то из них посвятил себя семье и достойно воспитал детей, кто-то – своим бескорыстным трудом делает Дагестан и Россию сильнее. Мамы военнослужащих, учителя, врачи, известные общественники – у каждой из этих замечательных женщин своя судьба, но их роднит то, что ко всему, что они делают, они относятся с любовью.

Наши женщины гармонично сочетают карьеру и заботу о близких. Они не только эффективные специалисты, но и прекрасные мамы, супруги, надёжные друзья. Огромная благодарность и уважение Сусанханум Хайруллаевой, четверо сыновей которой находятся в зоне спецоперации. Старший её сын Рафутдин вместе с товарищами прорывался через окружение, был несколько раз ранен. Сын другой дагестанки – Дианы Магомедовой – Исмаил вывел свой взвод из-под обстрела. Несмотря на ранение, продолжал управлять боем и смог вместе со взводом освободить населенный пункт. Эти женщины вырастили достойных сыновей, от которых сегодня, без преувеличения, зависит будущее нашей страны.

Достояние и благословение нашей республики – большие и дружные семьи. Именно в них закладываются ценности трудолюбия, справедливости, преданности Родине. Передал ордена Матери достойным дагестанкам – многодетным мамам Кисран Аслановой, Сусанханум Бабасиевой и Майсарат Исмаиловой.

Стремление помочь ближнему, невзирая на опасность – это качество проявила медицинская сестра Марзигат Омарова, которая спасла отравившуюся угарным газом семью. Особая благодарность Хадижат Сулеймановой, которая помогает людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными членами общества.

Ещё раз желаю каждой женщине – тем, кому вручал сегодня награды, и тем, кто читает эти строки, – всегда чувствовать себя окружёнными заботой, любимыми и защищёнными. Мы сделаем для этого всё, что в наших силах. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким», — отметил глава республики.