В Кайтагском районе выбрали 4 пилотные школы по реализации проекта «Футбол в школу»

В рамках заключенного соглашения о взаимодействии в сфере развития футбола между Российским футбольным союзом, Министерствами спорта РФ и РД и Федерацией футбола Республики Дагестан, в Кайтагском районе определены 4 пилотные средние общеобразовательные школы по внедрению федерального проекта «Футбол в школу»: МКОУ Маджалисская СОШ имени Темирханова, МКОУ Баршамайская СОШ, МКОУ Карацанская СОШ и МКОУ Родниковая СОШ.

Цель проекта: вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепление их здоровья и повышения функциональных, скоростно-силовых способностей, воспитание положительных качеств личности, чувства товарищества, личной ответственности и освоение учащимися норм коллективного взаимодействия. Проект «Футбол в школу» станет существенным звеном в системе подготовки спортивного резерва страны, будет способствовать появлению перспективных молодых игроков, которые в будущем смогут профессионально заниматься футболом.

В ходе реализации проекта в данных образовательных учреждениях планируется создание модуля «Футбол» в учебной программе дополнительного общеразвивающего образования. Заниматься футболом смогут как мальчики, так и девочки. Кроме того, уже на первом этапе проекта, были организованы школьные футбольные лиги – соревнования между учащимися вышеуказанных школ.

Футбольное первенство в этих школах прошло под руководством учителей физкультуры. В состязаниях приняли участие более 200 школьников. В целом соревнования прошли на высоком уровне, весело и задорно, участники показали свое умение слаженно работать в команде. Команды-победители школьного этапа были награждены грамотами от дирекции школ, и примут участие в футбольных соревнованиях муниципального уровня, которые пройдут до конца текущего года.

Добавим, что количество школ, желающих присоединиться к проекту по всей стране, только растет. В 2022 году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных учреждений из 40 субъектов Российской Федерации. В отделе образования администрации Кайтагского района, отмечают, что возможно в их число попадут и другие школы муниципалитета.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил актуальность данного проекта, который позволит значительно расширить возможности школьников для занятий спортом, откроет ребятам яркий мир футбола.

«Наши дети живут в условиях постоянно меняющейся действительности. Многие ребята перестали выходить играть во двор, отдавая предпочтения малоподвижным видам деятельности: онлайн-играм, просмотру фильмов, мультфильмов и тд. Спортивные игры воспитывают национальную культуру. Это не только средство полноценного развития растущего организма, но и широко раскрытые ворота в мир физической культуры и спорта. Все дети знают, что есть такая игра, как футбол, но, к сожалению, имеют только самые узкие представления. С реализацией данного проекта картина мира у детей расширится и наполнится интересными знаниями об истории футбола, плюс, это позволит эффективно решить проблему двигательной активности, что, соответственно, благотворно скажется на здоровье подрастающего поколения», — подчеркнул Алим Темирбулатов.