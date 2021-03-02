Вакцинация, Политика

В Кайтагском районе обсудили вопросы вакцинации от COVID-19

Оставить комментарий

Вопросы вакцинации от COVID-19 обсудили на совещании в администрации Кайтагского района под руководством главы муниципалитета Алима Темирбулатова. По словам главы, формирование коллективного иммунитета от коронавируса возможно лишь при высоком уровне вакцинирования населения. В этом отношении необходимо проводить активную разъяснительную работу среди граждан для объяснения необходимости иммунизации от коронавируса. Здесь активность проявили руководители шести сел муниципалитета. Главы сельских поселений не только проводили разъяснительные мероприятия, но и сами в числе первых привились антиковидной вакциной. По словам главного врача ЦРБ Кайтагского района Магомеда Алишихова, отношение граждан к вопросам иммунизации постепенно меняется, появляется понимание того, что прививка несет пользу и защиту от COVID-19.

Также читают:

В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Го...
Врио главы Агульского района назначен Закир Каидов
Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими мес...
Владимир Васильев встретился с победителями кадров...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *