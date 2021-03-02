В Кайтагском районе обсудили вопросы вакцинации от COVID-19

Вопросы вакцинации от COVID-19 обсудили на совещании в администрации Кайтагского района под руководством главы муниципалитета Алима Темирбулатова. По словам главы, формирование коллективного иммунитета от коронавируса возможно лишь при высоком уровне вакцинирования населения. В этом отношении необходимо проводить активную разъяснительную работу среди граждан для объяснения необходимости иммунизации от коронавируса. Здесь активность проявили руководители шести сел муниципалитета. Главы сельских поселений не только проводили разъяснительные мероприятия, но и сами в числе первых привились антиковидной вакциной. По словам главного врача ЦРБ Кайтагского района Магомеда Алишихова, отношение граждан к вопросам иммунизации постепенно меняется, появляется понимание того, что прививка несет пользу и защиту от COVID-19.

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