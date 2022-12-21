В Кайтагской ЦБР проводится капремонт

Полному капитальному ремонту подлежит Кайтагская Центральная районная больница. Здание 1966 года значительно износилось, некоторые инженерные системы оказались изношенными на 100%, однако на сегодняшний день работа здесь кипит и ремонт обещает быть капитальным во всех смыслах: новым будет все — от пола до потолка, от дверей до окон. Врио главврача ЦРБ Рустам Омаров рассказал, что теперь помещения больницы и родильный зал будут соответствовать требованиям СанПиН, а также выразил благодарность главе муниципалитета Алиму Темирбулатову и Минздраву РД за усилия и перемены.