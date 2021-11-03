В Избербаше увеличились темпы прививок от коронавируса

В Избербаше темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличились в 2 раза после введения на территории Дагестана ряда ограничений.

Напомним, что по предложению руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова в Дагестане с 28 октября и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вводится система QR-кодов для посещения некоторых учреждений, организаций и культурных мероприятий.

Это касается торговых центров (комплексов), объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью для посетителей свыше 400 кв.м.,заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров и фитнес-залов, салонов красоты, гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

С полным перечнем организаций можно ознакомиться на официальном сайте http://president.e-dag.ru

В пункте вакцинации, расположенном в здании избербашской городской больницы, по инициативе главы города проходит акция по раздаче продуктовых наборов.

Таким образом взрослое поколение вместе с вакциной получают в подарок продуктовый набор.

Своё мнение о вакцинации и о ситуации с коронавирусом высказал заместитель главного врача по лечебным вопросам Абдулла Кадиев. Он пояснил, что вакцинироваться необходимо всем для создания коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. Избербашцы сознательно относятся к вводимым ограничениям и понимают что вакцинация является единственным способом обезопасить себя и своих близких.