В Избербаше прошло торжественное открытие улиц в честь Героев

Сегодня в торжественной обстановке в городе провели официальное открытие улиц, названных в честь героев-избербашцев, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины!

В мероприятии приняли участие председатель городского собрания депутатов Расул Бакаев, военный комиссар города Даитбек Шахбанов, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, работники служб и отделов города, воины-интернационалисты, юнармия и общественность города.

«Мы увековечили память о наших героях, вписали их подвиги в историю нашего города! Наша общая задача — чтить и передавать из поколения в поколение память о наших доблестных воинах, павших при исполнении служебного долга!», — написал в телеграм-канале глава города Магомед Исаков.