В Избербаше прошел турнир по легкоатлетическому многоборью, посвященный памяти кавалера ордена Мужества, участника СВО Азима Муслимова

Сегодня, 20 мая, в МКОУ СОШ № 10 города Избербаша прошел турнир по легкоатлетическому многоборью среди юношей общеобразовательных учреждений города, посвященный памяти кавалера ордена Мужества, участника СВО Азима Эрзимановича Муслимова. Турнир состоялся по инициативе родителей погибшего военнослужащего Эрзимана и Мехребан Муслимовых.

Азим Муслимов родился в городе Избербаше 12 июня 1995 года в семье военных. После учебы в школе решил пойти по стопам родителей. Окончил Северо-Кавказское Суворовское военное училище во Владикавказе и Военно-медицинскую академию в городе Санкт-Петербурге. В период с 4 сентября по 26 декабря 2019 года прошел обучение в Смоленской академии противовоздушной обороны, получив должность специалиста зенитно-ракетного взвода ближайшего действия войск противовоздушной обороны. Затем вернулся на службу в свою войсковую часть № 291 в полк населенного пункта Борзой Чеченской Республики. В 2021 году Азима назначили на должность командира зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии.

Лейтенант Азим Муслимов добросовестно нес свою службу. С 24 февраля 2024 года он принимал участие в специальной военной операции на Украине. 12 марта 2022 года Муслимов погиб в ходе выполнения специального задания. Награжден орденом Мужества посмертно. Азим сохранил офицерскую честь и выполнил свой воинский долг.

На торжественной церемонии открытия гостей и участников соревнований поприветствовал глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. Он поблагодарил родителей Азима Муслимова за воспитание достойного сына и патриота, отметив, что он ушел из жизни героем, и память о нем навсегда сохранится в сердцах его земляков.

Участникам соревнований Магомед Исаков пожелал удачи, успехов и победы сильнейшему.

Родители Азима Эрзиман и Мехребан Муслимовы поблагодарили за поддержку турнира главу города, управление образованием, директора и преподавателей СОШ № 10, а также всех участников соревнований. Они отметили, что сын очень любил спорт, с детства активно занимался спортом. Служа в Вооруженных Силах, он ежедневно развивал свои спортивные навыки, спорт для него был составной частью военной службы.

Ребят с началом турнира также поздравили директор МКОУ СОШ № 10 Гаджи Сулайманов и председатель Избербашского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Султан Даитбеков.

В рамках церемонии учащиеся школы выступили для гостей с небольшой музыкальной программой.

В соревнованиях приняли участие юные легкоатлеты всех школ Избербаша. Они состязались в таких видах, как: бег на 60,100 и 1000 метров, подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места и метание теннисного мяча.