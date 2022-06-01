Общество

В Избербаше прошел благотворительный забег

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1 июня, в День защиты детей, в Избербаше состоялся благотворительный забег в поддержку тяжелобольных детей и военнослужащих Российской армии, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Благотворительный фонд «Инсан» провёл акцию совместно с администрацией города.

Забег стартовал на центральной площади имени Ленина. Маршрут проходил по улицам Гамидова, Шевченко и по улице Буйнакского. Участники финишировали у здания Дворца культуры.

Участников забега также поздравили прославленные спортсмены Дагестана Гайдарбек Гайдарбеков, Магомед Маликов, руководитель филиала благотворительного фонда «Инсан» Салман Магомедов, депутат Молодежного парламента при Народном Собрании РД Амир Гаджибагандов.

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