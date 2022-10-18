Общество

В Избербаше освободили семьи участников СВО от оплаты в детсадах

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«Дорогие избербашцы!
Принято решение освободить семьи военнослужащих, участвующих (погибших) в СВО, от родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Для того, чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо подойти в кабинет 16 на втором этаже администрации города и предоставить документ, подтверждающий участие в СВО члена семьи, а также иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и паспорт заявителя», — сообщил на своей странице в телеграм-канале глава Избербаша Магомед Исаков.

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