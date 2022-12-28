В Избербаше организовали новогоднюю елку для детей военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине

«Сегодня наш город с приятной миссией посетил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Артур Сулейманов, депутат народного собрания Республики Дагестан Али Алиев.

Нашими высокими гостями по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова была организована новогодняя елка для детей военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине.

Дети в игровых зонах прекрасно проводили время, участвовали в конкурсах, флешмобах, викторинах.

В заключении мероприятия им были вручены сладкие новогодние подарки от ГВСУ-4. Завершили мероприятие общей фотографией на память», — сообщил мэр Избербаша на личной странице в телеграм.