В Избербаше детям-сиротам вручили ключи от квартир

В Избербаше в очередной раз путём жеребьевки распределили 8 квартир для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данная работа проводится по поручению главы Республики Дагестан Сергея Меликова по реализации федеральной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Отмечу, что в этом году мы предоставили для детей — сирот 18 квартир с жилой площадью 36 и более кв.м., что намного превышает установленную законом норму. В Избербаше это первый случай, когда выдается такое большое количество квартир за год.

Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году. Мы приложим все наши усилия для выдачи еще большего количества квартир», — сообщил руководитель Избербаша Магомед Исаков.