В июне в ЦУР обратились почти 3,5 тысяч дагестанцев

За текущий месяц в ЦУР РД поступило почти 3500 обращений от жителей республики. Только за прошлую неделю их количество превысило восемьсот. Основные причины обращений касаются дорожной сферы, ЖКХ, медицины, соцзащиты. Среднее время, в течение которого направляются ответы, составляет 2,5 часа.

Единый пункт мониторит и отрабатывает вопросы с ноября 2020 года и доводит до ответственных лиц. Большинство вопросов решаются оперативно.

Количество поступивших в июне обращений стало рекордным за все время работы ЦУР РД.