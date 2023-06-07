14 июня в городе Махачкале на базе исторического парка «Россия — моя история» состоится Всероссийский форум «Актуальные проблемы становления и развития суверенитета России и формирования российской идентичности в контексте глобальных вызовов современности», приуроченный ко Дню России.

В ходе Форума предполагается обсуждение широкого круга вопросов, связанных с проблемами сохранения и укрепления межнационального согласия, обеспечения единства многонационального и поликонфессионального населения России, углубления знаний об истории и культуре нашей страны, приобщения к истокам культурно-исторического наследия народов России.

К участию в Форуме приглашаются эксперты: ученые – исламоведы, востоковеды, историки, филологи, философы, религиозные деятели, представители органов власти, а также магистранты и студенты высших учебных заведений.

Начало в 13.00.

Организаторы — Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Дагестанский гуманитарный институт.