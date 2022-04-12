В историческом парке «Россия – моя история» прошёл конкурс рисунков ко Дню космонавтики

Сегодня, 12 апреля, в историческом парке «Россия – моя история» прошли мероприятия ко Всемирному дню космонавтики.

В 13:30 состоялся конкурс рисунков на асфальте «Созвездие талантов». Дети рисовали космос, ракеты, землю. В программу также вошло выступление почетных гостей, викторина среди учащихся и посещение мобильного планетария, который развернулся в историческом парке.

В честь праздника организаторы пригласили выездную «палатку звёзд». В этом космическом шаре дети смогли изучить космос изнутри, а также историю мировой космонавтики, имена героев. В 16:00 для гостей был организован просмотр мультфильмов и фильмов про космос. Принять участие в мероприятиях могли все желающие.