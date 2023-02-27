В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет патриотическо-образовательный киномарафон «Эхо фестиваля «Победили вместе»

С 1 по 3 марта в Историческом парке «Россия – моя история» города Махачкалы впервые в Дагестане пройдет патриотическо-образовательный киномарафон «Эхо фестиваля «Победили вместе».

В течение трех дней зрители увидят шесть документальных лент отечественных кинематографистов и встретятся с авторами фильмов. Вход свободный.

Киноленты посвящены страницам истории нашего Отечества, его настоящему и будущему.

Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова – крупнейший в России смотр документального кино. Он ежегодно объединяет более двух сотен документалистов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Киномарафон проводится Евразийской академией телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.