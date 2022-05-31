В Историческом парке пройдут «забытые» игры

Исторический парк «Россия – моя история» подготовил программу на День защиты детей. Гостей ждут мастер-классы, шоу аниматоров, конкурсы и подарки. Ключевым мероприятием станет проведение «забытых» игр.

Детям и родителям предложат сыграть в некогда популярные «Классики», «Лапту», «Резиночки», «Карлик-великан», «Утки-охотники» и другие игры.

Программа мероприятий стартует в 10.30 и завершится к 16 часам.

10:30 Открытие мероприятий на уличной площадке Исторического парка

11.00 Забытые игры

13.00 Шоу аниматоров

13.00 Мастер-класс по гончарному искусству от мастерской «РемесловЪ»

14.00 — 15.00 Концертная программа