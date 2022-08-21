В исторической части села Хутхул развернули флаг России

Отдел социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодёжной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район» выступил организатором комплекса мероприятий в рамках празднования Дня Российского флага.

Так, при участии директора культурно-досугового центра села Хутхул Аминат Алиевой и воспитанников КДЦ состоялось разворачивание флага в историческом месте населённого пункта. В мероприятии приняли участие дети разных возрастов, однако каждый из них понимал важность предстоящего события. Ведь российский триколор — это один из государственных символом нашей страны, который наряду с гербом и гимном несёт в себе не только официальную символику нашей страны, но и имеет большую историю и огромное значение для нашего государства.

По словам Аминат Алиевой, патриотические мероприятия позволяют воспитать в подрастающем поколении чувства гражданского долга и патриотизма к родному Отечеству.

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