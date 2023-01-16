В истекшем году Дагестан со 100% кассовым освоением завершил исполнение федерального проекта «Чистая вода»

Построено и введено в эксплуатацию 4 объекта, в числе которых: очистные сооружения водоснабжения в с. Хунзах, водоснабжение в с. Батлаич Хунхазского района и городе Кизляре; межпоселковый водовод «Верхнее Казанище — Бетаул-Кырлар» в Буйнакском районе.

Также в рамках проекта велось строительство восьми объектов питьевого водоснабжения, три из которых запланированы к завершению в 2023 году.

Об этом на совещании Сергею Меликову доложил исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Нестеров.