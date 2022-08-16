В Иркутской области стартовал Международный молодежный форум «Байкал»

Участниками форума стали более 500 активных молодых людей более чем из 50 регионов России, а также Донецкой Народной Республики и Узбекистана. В первый день проведения форума в Иркутскую область прибыл депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий пообщался с молодёжью и поделился своими впечатлениями в своём Телеграм-канале: «Всегда радует такое общение с молодёжью, людьми, которые готовы развиваться не только в рамках профессиональных компетенций, но и активно отстаивать собственную гражданскую позицию».

Также законодатель выделил новую риторику в молодежной среде: «Хочу отметить, как с 2012-2014 года поменялось мышление ребят: если раньше участники форумов предпочитали говорить о себе и своей карьере, сейчас – речь в большей степени идёт о становлении человека внутри общества, полезность и эффективность каждого гражданина в государстве».