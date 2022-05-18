В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2022»

Заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Лидия Федякина рассказала о том, как будет проходить Всероссийская акция «Библионочь-2022».

Библиотеки, музеи и культурные институции в рамках акции будут говорить о культурном наследии народов России: традициях, сказках, народном творчестве и многом другом, увековеченном и оставленном потомкам в книгах и рукописях.

По словам министра, активными участниками «Библионочи» и «Библиосумерек» в этом году станут модельные библиотеки в Махачкале и Каспийске, созданные в рамках национального «Культура». В них пройдут телемосты с библиотеками различных регионов России и многие другие мероприятия «нового формата».

Кроме того, в этом году организаторы планируют выйти за пределы традиционных библиотечных пространств и привлечь к акции книжные магазины и небольшие кафе с особой атмосферой, где имеются книжные коллекции. Движущей силой тут станут студенты творческих образовательных учреждений и волонтеры культуры, которые представят разнообразные творческие программы для посетителей.