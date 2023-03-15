В Хутхуле прошел общий сход сельчан

15 марта в селе Хутхул Агульского района в полдень состоялся общий сход сельчан. Глава сельской администрации Абдулнасир Исмаилов вынес на обсуждение населения вопросы разграничения земель, уборки мусора, проведения субботника по благоустройству прилегающих территорий села, побережья реки Чираг-чай, зон отдыха граждан.

Одним из важных и актуальных вопросов на сходе сельчан был вопрос выделения земли под строительство спортивного комплекса в селе, в пользу которого некоторые сельчане даже уступили свои участки и вопрос одобрен общим сходом села.

По другим повседневным текущим вопросам населением приняты и согласованы с администрацией совместные действия и меры по их реализации.

Абдурахман Манафов