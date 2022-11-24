В Хунзахском районе прошел патриотический митинг

Вчера, 23 ноября, в Хунзахском районе, прошел митинг в поддержку курса Президента России Владимира Путина. Более 500 человек собрались у мемориального комплекса «Белые Журавли» в селе Цада.

Также участие приняли заместитель главы муниципалитета Асадали Абдуразаков, начальник отдела образования Патимат Гамзатова, начальник отдела по делам молодежи, туризма и спорта Шамай Омарова, представитель ДРОО «Молодежь Хунзахского района» Сайфула Шамхалов, военком Хунзахского района Шамиль Магомедов, участник боевых действий в Ботлихе Гасан Абдулаев, участники СВО, которые сейчас находятся в отпуске, это Магомед Алхасов и Гаджимурад Исабеков.

Организаторами данной акции являются общественники района и ДРОО «Молодежь Хунзахского района».

Сайфула Шамхалов выразил поддержку и благодарность героям, которые принимают участие в спецоперации. «Россия сегодня начинает крепнуть с новой силой, и в это непростое время мы все как один кулак должны быть едины и во мнениях, и в действиях!», — подчеркнул он.

Участники СВО в своем выступлении отметили, что слова поддержки грели их, а письма, написанные детьми, вдохновляли на подвиги. В каждом выступлении звучали слова поддержки и благодарности за выполнение воинского и гражданского долга участниками спецоперации. Выступавшие подчеркнули, что такие митинги – знак признания и уважения к действиям российских военных.

В рамках мероприятия Хунзахский район отправил гуманитарную помощь мобилизованным и участникам СВО, которую собрали школьники и воспитанники ДОУ, приняв участие в акции «Посылка солдату», также муниципальный штаб «Мы вместе» отправил теплую одежду, приобретенную на средства неравнодушных жителей района.