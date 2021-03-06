В Хунзахе прошла акция «Платок горянки»

5 марта в Хунзахе провели праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта. О чем сообщила муниципальная пресс-служба. Событие прошло с участием председателей Совета женщин горных районов региона, заслуженных учителей, врачей и других женщин, внесших вклад в развитие муниципалитета.

Акция «Платок горянки» началась во Дворце культуры после чаепития. Гости мероприятия были встречены женщинами в платках с кувшинами. Участники акции поели аварские блюда и посмотрели театрализованное представление.

Сама акция «Платок горянки» прошла в виде шествия женщин в традиционных платках «гормендо».