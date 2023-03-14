В ходе СВО на территории Луганской области погиб один уроженец Сулейман-Стальского района

С героически погибшим гвардии старшим лейтенантом, командиром инженерно-саперной роты Мехтихановым Имамом Расулбеговичем простились накануне в его родном селе Уллу-Гатаг Сулейман-Стальского района. Ему было 25 лет.

Искренние слова соболезнования родным погибшего выразили Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов, заместители главы районной администрации Абуталиб Фатулаев и Заур Кахриманов, военный комиссар Рейзудин Дженетов.

«От администрации и жителей района выражаю вам искренне глубокие соболезнования. Сулейман-Стальский район скорбит вместе с вами, разделяет горечь и боль утраты со всеми, кто знал, уважал и любил этого сильного, храброго парня. Случившееся с ним невозможно принять и никакие слова сочувствия не уменьшат горечь потери. Имам выбрал опасную, но в то же время героическую профессию, и до конца остался верен идеалам своей страны и воинскому долгу.

Благородное имя героя навсегда останется в истории нашего района, республики, страны, а его светлый образ – в наших сердцах и теплых воспоминаниях. Вечная память Имаму Мехтиханову, настоящему герою и истинному патриоту России!», — подчеркнул лава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.