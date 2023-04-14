В ходе рабочей поездки в город Кизилюрт Заур Аскендеров осмотрел школу №7

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров в ходе рабочей поездки в город Кизилюрт осмотрел школу №7, где идет капитальный ремонт и строится новый корпус для учеников начальных классов.

Как пояснил глава города Кизилюрта Магомед Магомедов, в этой школе, рассчитанной на 1200 мест занималось около 2000 ребят. Строительство нового корпуса на 250 ученических мест для младших классов разгрузит школу. Здесь также предусмотрен большой спортивный зал.

Обширная территория школы позволяет построить футбольное поле и все необходимые спортивные площадки.

Подрядчик обещает закончить все работы по капитальному ремонту и строительству к первому сентября текущего года.

Спикер парламента выразил удовлетворение масштабными работами, идущими в школе с опережением графика и пообещал приехать на ее открытие.