В ходе отчета глава кабмина РД рассказал о достижениях в сфере промышленной отрасли и запуске новых проектов

В 2022 году в Дагестане запущено 3 новых завода: ООО «Трон» — производство сухих строительных смесей; ООО «Трастфарма» — производство медицинского кислорода; ООО «Каспий Гласс» — производство шаров для изготовления стекловолокна.

«В целом в сфере промышленности реализуются 14 инвестиционных проектов на общую сумму 14,3 млрд рублей, завершение реализации которых позволит создать в республике 2,5 тыс. новых рабочих мест. По проектам уже освоено инвестиций около 4 млрд рублей и создано порядка 700 новых рабочих мест», — заявил премьер-министр.

Вместе с тем, в действующих дагестанских предприятиях налажено производство обмундирования и экипировки (спальные мешки, берцы, маскировочные халаты, термобелье, нательное белье, балаклавы и другая продукция) для участников спецоперации.