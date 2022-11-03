В ходе осеннего призыва на срочную службу отправятся почти 3,5 тыс. дагестанцев

3 ноября военный комиссар Дагестана принял участие в пресс-конференции, в рамках которой рассказал о ходе осеннего призыва 2022 года. По словам Дайтбега Мустафаева, жители Дагестана будут проходить службу во всех видах и родах войск. Призывные комиссии уже начали работу и с 8 ноября в регионе начнётся активная отправка граждан в ряды Вооружённых Сил.

«Военный комиссариат республики и муниципальные военкоматы готовы к началу призывной кампании. Созданы все условия для проведения призывных мероприятий», — сказал Мустафаев.

Также военный комиссар напомнил о юридической ответственности за не прибытие по повестке без уважительной причины.