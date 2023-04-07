В Хивском районе завершился второй этап туровой иммунизации против полиомиелита

Сегодня, 7 марта, в Хивском районе завершился второй тур иммунизации от полиомиелита.

Во всех фельдшерско-акушерских пунктах муниципалитета медицинскими работниками проводилась вакцинация от полиомиелита.

По словам заместителя главврача ЦРБ Наиды Пашаевой, вакцинация проходит в штатном режиме, родители с пониманием относятся к вакцинации и проявляют заинтересованность в получении прививки их детьми.

«Надо сказать, что ранее проведенные разъяснительные мероприятии повлияли на самосознание наших родителей», — сказала она.

Напомним, что полиомиелит – высококонтагиозное вирусное заболевание, которое приводит к параличу рук, ног и дыхания, а также может стать причиной смерти.

Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвратить. Предоставляемая неоднократно полиомиелитная вакцина может защитить ребенка на всю жизнь.

Прививка не опасна для жизни и здоровья ребенка.

Цель её – защита от заражения в будущем путем создания барьера от инфекции. Напомним, туровая иммунизация против полиомиелита в Дагестане проходила с 27 февраля по 5 марта и сейчас с 3 по 9 апреля детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет 11 месяцев и 29 дней.