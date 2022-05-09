В Хивском районе прошла акция «Бессмертный полк»

Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел сегодня в с. Хив, Хивского района.

Почтить память героев, павших за мир на планете, с портретами прадедов-фронтовиков собрались руководство муниципалитета и сотни наследников Победы-жителей района со всех населённых пунктов.

Под Гимн России и патриотические песни они прошлись от здания администрации МО по улицам райцентра до обелиска ,, Белые журавли» в Парке Победы, где память героев Отечества почтили возложением цветов и минутой молчания. Принимали участие в параде и родственники погибших в ходе СВО на Украине наших земляков.

После праздничные торжества продолжили торжественным митингом перед РКДЦ.

Выступая на торжественном митинге, глава района Ярмет Ярметов отметил важность и значимость данного праздника.

«День Победы-священный праздник для каждого из нас, так как нет семьи,которой не коснулось бы зло фашизма.

Мы в вечном долгу перед советским народом, которые ценой своей жизни подарили нам светлое будущее.

Но,к сожалению,не секрет,что многие сегодня принимают всевозможные попытки,чтобы перечеркнуть историю. Глобальная ложь со стороны ряда западных стран пытается подменить историю Великой Отечественной войны. Все мы видим, как в настоящее время близкое нам государство превращено Западом в плацдарм для удара по России.

Но Россия, продолжая свою историческую миссию борьбы с фашизмом, в ходе специальной военной операции ведет праведную борьбу с теми, кто годами вынашивал агрессивные планы против нас, нашей страны.

Мы гордимся, что в первых рядах, на самых ответственных направлениях стоят дагестанцы, в том числе и отважные сыновья Хивского района, как прирожденные воины. По бесстрашному пути воинов-победителей идут сегодня их внуки и правнуки, освобождая мирное население Донбасса от нацистов.

Наши ребята сражаются мужественно, упорно и умело, с полным пониманием правоты поставленных перед ними целей.

К сожалению, есть потери.Но все мы понимаем, что правду без потерь невозможно достичь. Хочу выразить благодарность родителям погибших на Украине военнослужащих за воспитание будущих защитников Отечества в духе патриотизма.

Поздравляя каждого с Днём Победы, хочу пожелать мира и добра каждой семье! Пусть правда восторжествует! А правда за нами! Правда за Россией! С Днём Победы! «-подчеркнул глава.

Поздравил жителей района с праздником и военный комиссар Хивского и Агульского районов Пирмагомед Кубачев.

Завершились торжества праздничным концертом.