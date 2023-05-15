Герои Z

В Хивском районе открыли «Парту Героя»

Оставить комментарий

В Хивском районе открыли «Парту Героя» в честь Эседуллы Абачева.

В МКОУ «Межгюльская СОШ» Хивского района открыли «Парту Героя» в честь выпускника школы – участника СВО, Героя Российской Федерации, Героя Луганской народной Республики, Командующего Вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева.

Почетное право открыть парту и первым сесть за нее было предоставилено выпускнику школы, участнику спецоперации, младшему сержанту Гаджикурбану Мирзаагаеву.

«Наша задача – сохранить память об этих людях и быть достойными таких героев, как Эседдулла Абачев», – сказал присутствующим сержант Мирзаагаев.

«На парте можно увидеть портрет героя военных операций, а также информацию о его жизни, службе, наградах и подвигах. Сидеть за таким именным столом — большая честь, которой удостаивают учеников, имеющих отличия в учебе, спорте и общественной деятельности. А еще школьники, видя перед собой лицо Героя России, испытывают чувство гордости за свою страну и народ.

Мы гордимся историей нашей школы, бережем и приумножаем школьные традиции, чтим память павших героев», – отметил замдиректора по ВР Мейлан Неджефов.

Источник: Зори Табасарана

Также читают:

Открытие мемориальной доски в память о погибшем уч...
В Тарумовском районе изготовят 300 ножей для военн...
Дети поздравили добровольца из села Мехельта Шаруд...
Буйнакский район должен знать своих героев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *