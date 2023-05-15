В Хивском районе открыли «Парту Героя» в честь Эседуллы Абачева.

В МКОУ «Межгюльская СОШ» Хивского района открыли «Парту Героя» в честь выпускника школы – участника СВО, Героя Российской Федерации, Героя Луганской народной Республики, Командующего Вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева.

Почетное право открыть парту и первым сесть за нее было предоставилено выпускнику школы, участнику спецоперации, младшему сержанту Гаджикурбану Мирзаагаеву.

«Наша задача – сохранить память об этих людях и быть достойными таких героев, как Эседдулла Абачев», – сказал присутствующим сержант Мирзаагаев.

«На парте можно увидеть портрет героя военных операций, а также информацию о его жизни, службе, наградах и подвигах. Сидеть за таким именным столом — большая честь, которой удостаивают учеников, имеющих отличия в учебе, спорте и общественной деятельности. А еще школьники, видя перед собой лицо Героя России, испытывают чувство гордости за свою страну и народ.

Мы гордимся историей нашей школы, бережем и приумножаем школьные традиции, чтим память павших героев», – отметил замдиректора по ВР Мейлан Неджефов.

Источник: Зори Табасарана