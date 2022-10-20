В Хивском районе открыли новую школу

В с.Захит Хивского района состоялось торжественное открытие школы на 177 мест.

Школу построили в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы.

В открытии школы приняли участие глава МО «Хивский район» Ярмет Ярметов, Уполномоченный представитель Главы Дагестана в Народном Собрании Нюсрет Омаров , аудитор Счетной палаты Республики Дагестан Бейдуллах Мирзоев, заместитель главы администрации Хивского района Агамирзе Шабанович.

Глава Хивского района Ярметов Ярметов поздравил с долгожданным событием присутствующих, особенно виновников торжества — учащихся и педагогический коллектив, которые работали и занимались в условиях, не соответствующих современным нормам.

В своем выступлении Уполномоченный представитель Главы Дагестана в Народном Собрании Нюсрет Омаров поздравил всех с открытием нового здания школы, напомнил присутствующим предысторию строительства этого объекта.

«Несколько раз строительство объекта было приостановлено из-за отсутствия финансов. Благодаря усилиям Главы Дагестана Сергея Меликова завершено строительство школы. Надо сказать, что под руководством Главы Республики проводится огромная работа в сфере образования для улучшения качества образовательного процесса: в республике на 1 сентября сданы 4 школы и 17 дошкольных образовательных организаций, строятся 103 школ и на стадии завершения 57 детских садов. Работа проводится. Все делается для того, чтобы школа соответствовала современным требованиям».

В новом здании расположены учебные кабинеты, спортзал, медкабинет, пищеблок, , библиотека, мастерские.