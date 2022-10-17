В Хасавюртовском районе заработал волонтерский штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям

Штаб координирует исполнение запросов по поддержке военнослужащих и их семей, организации досуга и учебы детей мобилизованных, оказанию психологических и юридических консультаций. Федеральный номер горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Рабочая группа и Горячая линия в Хасавюртовском районе 8928 544 0112

Кроме того, жители Хасавюртовского района также приглашаются вступить в ряды волонтеров движения. Регистрация проходит на сайте https://dobro.ru

Дополнительную информацию по вопросам работы штаба и возможности участия в его деятельности можно получить по телефону: +7 928 5395593 (Дженнет Адилова).