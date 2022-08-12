В Хасавюртовском районе сразу две новые школы и один детский сад откроют свои двери в новом учебном году

1 сентября 2022 года в Хасавюртовском районе откроются 2 новые школы и 1 детский сад:

школа на 502 места в с. Эндирей;

школа на 400 мест в с. Новокостек;

детский сад на 120 мест в с. Эндирей.

Как отмечают в районном Управление образования, строительство новых школ позволит избежать трехсменки. При этом, в школе с. Эндирей, находящейся в аварийном состоянии, при мощности в 520 мест обучаются 922 учеников. А в новокостекской школе на 425 мест – 1228 детей.

Сегодня в с. Эндирей проживают более 700 дошколят, из них в детский сад ходят только 184. «Была большая потребность в дошкольных и школьных организациях. Теперь юные жители этих сел действительно обретут самые лучшие, самые современные условия для получения образования. Для учащихся созданы все инновационные условия, чтобы они стали по-настоящему успешными», – прокомментировала заместитель начальника Управления образования Оксана Муртазалиева.

«Мы и не мечтали о том, что в нашем селе появятся одновременно и новая школа, и новый детсад. Хочется выразить искренние слова благодарности всем, кто способствовал их строительству», — высказываются жители селения Эндирей.

Добавим, что объект проходит процедуру передачи в муниципальную собственность. Завершаются работы по обеспечению водоснабжением и устранению замечаний Роспотребнадзора.