В Хасавюртовском районе ремонтируют автомобильную дорогу Аксай Чагаротар — Буденовка

В рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана в Хасавюртовском районе дорожники завершают работы по укладке асфальта на автомобильной дороге местного значения Аксай — Чагаротар — Буденовка на участке км 4,1 — км 6,8.

В рамках ремонта специалисты усилили основание дорожного полотна, заменили неустойчивое основание на локальных участках, установили водопропускные трубы по основной дороге и на примыканиях, укрепили обочины песчано-гравийной смесью. На участке в с. Новосельское установят три автобусные остановки с автопавильонами.

Кроме того, будет выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе: установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.