В Хасавюртовском районе развернули «Знамя Победы» и дали старт автопробегу приуроченному к празднованию 78-годовщины Великой Победы.

В рамках проведения Республиканской патриотической акции, инициированной Главой Дагестана Сергеем Меликовым, с целью сохранения исторической памяти о героических подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны и поддержки Российской Армии, участвующей в спецоперации на Украине, в администрации района развернули масштабную копию «Знамени Победы», в которой приняли участие работники администрации и волонтеры Победы.

Отметим, что масштабная акция «Знамя Победы», проходит в регионе, в рамках которой специальной символикой украшены улицы и проспекты городов и сел, фасады и окна учреждений.

Также по поручению главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, в рамках акции «Бессмертный автополк» дан старт автопробегу, приуроченный к празднованию 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Автоколонна, украшенная знаменами Победы, портретами погибших ветеранов, участников ВОВ и СВО, выехала с администрации по маршруту до Волгограда.

В выступлениях участников мероприятия, было отмечено, что акция, развертывание Знамени Победы – символа нашей истории, приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Для каждого россиянина Знамя Победы является символом нашей истории, памятником тех, кто погиб за Родину. Его истории началась в битве под Сталинградом, где Советский Союз начал масштабное контрнаступление. Во время этой операции, советские войска захватили город Курск, который стал поворотным моментом в ходе войны. В честь этой победы, на Красной площади в Москве было проведено торжественное шествие, на котором было представлено новое знамя — Знамя Победы. Знамя Победы стало символом победы в Великой Отечественной Войне. Мы должны уважать этот символ и передавать его будущим поколениям.