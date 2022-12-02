Общество

В Хасавюртовском районе прошло масштабное мероприятие ко Дню инвалида

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Сотрудники КЦСОН Хасавюртовского района совместно с сотрудниками реабилитационного центра для детей подростков с ОВЗ муниципалитета организовали торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню инвалидов.
В мероприятии приняли участие более трёхсот детей, а также их родители.

Для ребят был подготовлен праздничный концерт, в завершение которого состоялось чаепитие. А после детям были вручены подарки.

Кроме того, благодарности были вручены спонсорам мероприятия, которыми выступили руководители ряда учреждений муниципалитета, а также предприниматели.

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