В Хасавюртовском районе прошло масштабное мероприятие ко Дню инвалида

Сотрудники КЦСОН Хасавюртовского района совместно с сотрудниками реабилитационного центра для детей подростков с ОВЗ муниципалитета организовали торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню инвалидов.
В мероприятии приняли участие более трёхсот детей, а также их родители.
Для ребят был подготовлен праздничный концерт, в завершение которого состоялось чаепитие. А после детям были вручены подарки.
Кроме того, благодарности были вручены спонсорам мероприятия, которыми выступили руководители ряда учреждений муниципалитета, а также предприниматели.