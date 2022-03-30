Общество

В Хасавюртовском районе прошла встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД с предпринимательским сообществом

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30 марта  в актовом зале Центре культуры  Хасавюртовского района состоялась  встреча Уполномоченного   по защите прав предпринимателей в РД  Мурада Далгатова,  с участием консультанта Уполномоченного   по защите прав предпринимателей, Гасана Абдулмажидова, с предпринимательским сообществом района и города Хасавюрт. На мероприятие приглашены  представители  Прокуратуры, ОМВД России по Хасавюртовскому району, Роспотребнадзора, ФНС, главы  сельских поселений.

Отметим, что встреча прошла в рамках исполнения Поручений Главы РД Сергея Меликова в целях реализации  Решений регионального  Оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики Дагестана в условиях международных санкций.  Открывая встречу, его участников приветствовал заместитель главы администрации района, Нурула Муртазалиев,  пожелав конструктивной и плодотворной работы.

« В сфере малого предпринимательства осуществляют свою деятельность – 2036 субъектов, в том числе 1650 индивидуальных предпринимателей и 256 малых и средних предприятий. За последние недели Правительством РФ принят ряд комплексных мер, направленных на поддержку населения в условиях введённых экономических санкций в отношении нашей страны. Поставлена четкая задача – обеспечить максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Экономика без малого и среднего предпринимательства невозможна, и в условиях санкций очень важно услышать именно малый и средний бизнес. Чтобы молниеносно реагировать на те или иные ситуации, необходимо держать руку на пульсе и находиться с представителями бизнеса в тесном диалоге. Поэтому мы и проводим такие встречи, желая узнать, по каким направлениям вам сегодня точно нужна поддержка, как может помочь государство.

В рамках реализации Поручений Главы РД С.А. Меликова, в районе прорабатываются меры обеспечения устойчивого развития экономики в условиях международных санкций. В этой связи 28.03.2022 года члены районного Оперативного штаба МР, под руководством И.о.Главы района Багаутдина Мамаева, провели очередное расширенное совещание по антикризисным мерам и поддержке бизнеса регулярно проводят мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости» — заключил Нурула Муртазалиев.

В свою очередь, Мурад Далгатов, отмечая актуальность поднимаемых вопросов, подчеркнул,  что Главой РД Сергеем Меликовым, поставлена ясная, конкретная  задача, обеспечить максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Экономика без малого и среднего предпринимательства невозможна, и в условиях санкций очень важно услышать именно малый и средний бизнес. Чтобы молниеносно реагировать на те, или иные ситуации, необходимо держать руку на пульсе и находиться с представителями бизнеса в тесном диалоге. Поэтому мы и проводим такие  встречи, желая  узнать, по каким направлениям вам сегодня точно нужна поддержка, как может помочь государство», — отметил Далгатов.

Далее в  выступлениях были отмечены вопросы,  связанных с предпринимательской деятельностью, налогообложения,  земельные вопросы,  повышение качества предоставляемых предпринимателям услуг, а также вопросы волнующие  самих предпринимателей и пути их решения. Отметим, что  встреча прошла плодотворно, где в формате общения  были обсуждены  актуальные вопросы  комплексных мер, направленных на поддержку предпринимателей и населения в условиях введённых экономических санкций в отношении нашей страны. Также бизнесменов призвали к конструктивной работе, и сообщать обо всех сложностях, возникающих в их деятельности.

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