В Хасавюртовском районе прошла встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД с предпринимательским сообществом

30 марта в актовом зале Центре культуры Хасавюртовского района состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД Мурада Далгатова, с участием консультанта Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Гасана Абдулмажидова, с предпринимательским сообществом района и города Хасавюрт. На мероприятие приглашены представители Прокуратуры, ОМВД России по Хасавюртовскому району, Роспотребнадзора, ФНС, главы сельских поселений.

Отметим, что встреча прошла в рамках исполнения Поручений Главы РД Сергея Меликова в целях реализации Решений регионального Оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики Дагестана в условиях международных санкций. Открывая встречу, его участников приветствовал заместитель главы администрации района, Нурула Муртазалиев, пожелав конструктивной и плодотворной работы.

« В сфере малого предпринимательства осуществляют свою деятельность – 2036 субъектов, в том числе 1650 индивидуальных предпринимателей и 256 малых и средних предприятий. За последние недели Правительством РФ принят ряд комплексных мер, направленных на поддержку населения в условиях введённых экономических санкций в отношении нашей страны. Поставлена четкая задача – обеспечить максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Экономика без малого и среднего предпринимательства невозможна, и в условиях санкций очень важно услышать именно малый и средний бизнес. Чтобы молниеносно реагировать на те или иные ситуации, необходимо держать руку на пульсе и находиться с представителями бизнеса в тесном диалоге. Поэтому мы и проводим такие встречи, желая узнать, по каким направлениям вам сегодня точно нужна поддержка, как может помочь государство.

В рамках реализации Поручений Главы РД С.А. Меликова, в районе прорабатываются меры обеспечения устойчивого развития экономики в условиях международных санкций. В этой связи 28.03.2022 года члены районного Оперативного штаба МР, под руководством И.о.Главы района Багаутдина Мамаева, провели очередное расширенное совещание по антикризисным мерам и поддержке бизнеса регулярно проводят мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости» — заключил Нурула Муртазалиев.

В свою очередь, Мурад Далгатов, отмечая актуальность поднимаемых вопросов, подчеркнул, что Главой РД Сергеем Меликовым, поставлена ясная, конкретная задача, обеспечить максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Экономика без малого и среднего предпринимательства невозможна, и в условиях санкций очень важно услышать именно малый и средний бизнес. Чтобы молниеносно реагировать на те, или иные ситуации, необходимо держать руку на пульсе и находиться с представителями бизнеса в тесном диалоге. Поэтому мы и проводим такие встречи, желая узнать, по каким направлениям вам сегодня точно нужна поддержка, как может помочь государство», — отметил Далгатов.

Далее в выступлениях были отмечены вопросы, связанных с предпринимательской деятельностью, налогообложения, земельные вопросы, повышение качества предоставляемых предпринимателям услуг, а также вопросы волнующие самих предпринимателей и пути их решения. Отметим, что встреча прошла плодотворно, где в формате общения были обсуждены актуальные вопросы комплексных мер, направленных на поддержку предпринимателей и населения в условиях введённых экономических санкций в отношении нашей страны. Также бизнесменов призвали к конструктивной работе, и сообщать обо всех сложностях, возникающих в их деятельности.