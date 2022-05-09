В Хасавюртовском районе прошел масштабный парад наследников Победы « Бессмертного полка»

9 мая десятки тысяч жителей Хасавюртовского района вышли на масштабную акцию главного события года, Парада Победы — шествии « Бессмертного полка. В мероприятии приняли участие представители администрации в поселениях района, депутаты районного собрания депутатов, коллективы организаций и учреждений района, руководители общественных и политических партий района, территориальных республиканских и федеральных органов власти, главы поселений, молодежные организации и конечно дорогие наши ветераны ВОВ и труженики тыла.

По главным улицам поселений прошли колонны с портретами отцов, дедов, прадедов и родственников, ветеранов и участников ВОВ, тружеников тыла, тех, кто, стоя у станка, свои трудом – « Все для фронта, все для Победы» ковал вместе со всей страной, будущую, Великую Победу, в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. К участникам акции обратился, Глава района Арсланбек Алибеков, который отметил, что – « Акция « Бессмертный полк» стал главным символом 9 Мая – Дня Победы, где миллионы Россиян несут портреты своих родных, родственников и товарищей, Ветеранов и участников ВОВ. С 2015 года акция официально стала общероссийской и в День Победы, Президент России Владимир Путин в акции «Бессмертный полк» шел с портретом своего отца — фронтовика и возглавил шествие колонны на Красной площади. Организаторами патриотической акции « Бессмертный полк » и Знамя Победы в Дагестане выступил Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов. Более 14 тысяч солдат Хасавюртовского района внесли свой вклад в общую Победу, многие из них отмечены орденами и медалями. 9 Героев Советского Союза. С праздником наши дорогие Ветераны, Вы прошли все беды и испытания, что бы на нашей земле был мир. Желаю всем Ветеранам ВОВ, Ветеранам Труда и Труженикам тыла не терять бодрого духа, стойкости, доброго здоровья и долгих лет жизни » — подчеркнул Арсланбек Алибеков.

Так в селении Чагаротар, сын прославленного героя, Абдулхакима Исмаилова, Солтансаид Исмаилов, нес портрет своего отца, прославившего Дагестан на всю страну и водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом отметил, что – « Память об отце и всех героях этой страшной войны будет всегда жить в наших сердцах. И сегодня, в шествии « Бессмертного полка» мой отец, наряду со всеми героями войны снова в рядах защитников Отечества». В селении Карланюрт, земле Героя Советского Союза, родные Героя, неся портрет Эльмурзы Джумагулова отметили, что – « За проявленное мужество и героизм во время прорыва вражеской обороны в районе западнее Рогачева и форсировании реки Друть, командиру взвода, Эльмурзе Джумагулову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Дедушка также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны и многими медалями.Светлая память об Эльмурзе Биймурзаевиче и всех ветеранов ВОВ, навсегда сохранится в наших сердцах » — сказали близкие Героя. Торжественным митингом завершилось шествие « Бессмертного полка» у Памятника Героям ВОВ в селении Эндирей, где возложили траурные Венки и цветы от благодарных потомков.