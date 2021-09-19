В Хасавюртовском районе проголосовал 106 — летний ветеран ВОВ

В УИК селения Аксай, где проживает 106 — летний участник ВОВ Касум Кубатов, поступила заявка о проведении голосования на дому. К ветерану выехали члены УИК с переносной урной для голосования и в первую очередь поинтересовались здоровьем дорогого ветерана. Стоит отметить, что Касум Кубатов, встретил гостей бодро, отметив, что он ответственный человек, и силы для исполнения своего гражданского долга для процедуры голосования он найдет, это от силы займет 2 минуты, но выбор будет сделан.

«Это очень важное событие я и ранее участвовал во всех выборных мероприятиях, потому что считаю, что каждый отдельно взятый голос в итоге создает определенное доверие тому или иному кандидату» — подчеркнул Касум Кубатов, пожелав участникам выборной кампании также проявить ответственность и обязательно прийти на свои избирательные участки для голосования.