В Хасавюртовском районе построят семь школ по нацпроекту

Строительство семи школ на более чем 2,8 тыс. ученических мест начнут в этом году в Хасавюртовском районе Республики Дагестан благодаря реализации национального проекта «Образование», сообщили журналистам в пресс-службе администрации района.

«Планируется начало строительства новых школ в текущем году в селах Байрамаул на 604 ученических места, Борагангечув — на 300 мест, Новосаситли (на 420), Пятилетка (на 300), двух школ по 200 мест в селах Советское и Шагада, а также на 804 места в селе Османюрт», — говорится в сообщении.