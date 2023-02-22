В Хасавюртовском районе поддержали акцию «Мы всегда рядом»

В преддверии празднования Дня защитника Отечества и в рамках Года педагога и наставника сегодня учащиеся, администрация МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» поддержали акцию «Мы всегда рядом» в поддержку педагогов, чьи близкие родственники стали участниками специальной военной операции на Украине и обучавших Героев Отечества.

Целью Акции является: формирование семейных ценностей; воспитание у обучающихся общечеловеческих и нравственных ценностей, патриотизма и любви к Отечеству; популяризация подвигов участников специальной военной операции на Украине; формирование и расширение представлений обучающихся о российском солдате.

В рамках Акции учащиеся и педагоги МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» посетили учителя русского языка Мусаеву Хадижат Узайриевну. Заместитель директора по ВР Казакова А.А. от лица всех собравшихся поблагодарила Хадижат Узайриевну за хорошее воспитание сына Рамазана- участника СВО.