В Хасавюртовском районе навестили участника ВОВ Касума Кубатова

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне директор ГКУ РД УСЗН в МО «Хасавюртовский район» Алиев Ю.Ш. совместно с заместителем директора УСЗН Махтибековым М.А. и Главой села Аксай посетили ветерана ВОВ Кубатова Касума Касумовича, чтобы поздравить его с наступающим праздником и позаботиться о его благополучии. Встреча прошла в уютной обстановке дома ветерана, который радушно встретил гостей.

Прибыв на место, директор УСЗН сердечно поздравил ветерана с наступающим Днем Победы и пожелал ему здоровья и долгих лет жизни. В ходе беседы, работники УСЗН узнали много интересного из жизни ветерана. Кубатов К.К. поделился воспоминаниями о своих товарищах, о боевых операциях, о множестве испытаний, которые пришлось пройти на фронте и в тылу. Затем с ним и членами его семьи обсудили все вопросы, касающиеся социальной защиты и помощи, которую может оказать государство.

Ветеран ВОВ выразил благодарность государству за уважительное отношение к его поколению, которое победило войну и наложило величайшую жертву для защиты своей Родины. Директор УСЗН отметил, что для организации мероприятий в поддержку ветеранов прилагаются все усилия и никакое достижение не будет забыто.

По завершению встречи с ветераном ВОВ, руководство УСЗН отправилось в село Советское Хасавюртовского района, на встречу с тружеником тыла к Магомедовой Херо Деньгаевне, у которой в текущем году 100-летний юбилей.

Женщина тепло встретила гостей. Жилищные условия труженика тыла были далеки от комфортных. Директор УСЗН обратил внимание на эту ситуацию и поручил Махтибекову М.А. взять под особый контроль вопрос по улучшению жилищных условий Магомедовой Х.Д.

Труженица тыла была очень тронута вниманием, которое оказали ей и её проблеме.