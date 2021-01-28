В Хасавюртовском районе началась вакцинация от коронавируса

В первый день прививки получили пять человек. «Вакцинация обеспечит коллективный иммунитет. Это пока единственный способ защитить себя и свою семью», — говорит начальник Единой дежурно-диспетчерской службы района Несруллах Юсупов. Депутат районного собрания первым сделал прививку.

Местные жители могут пройти вакцинацию в прививичном пункте на базе районной больницы.

Инъекцию делают только после осмотра врача: измерения температуры и сатурации. Пациент не должен болеть ОРВИ за две недели до прививки и тяжелыми хроническими болезнями.

В Хасавюрт поступило 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Получить ее могут лица от 18 до 60 лет.