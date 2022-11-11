В Хасавюртовском и Гумбетовском районе продолжают помогать семьям мобилизованных граждан

Депутат городского Собрания Арсен Саидов и представитель городской администрации Ислам Зиралов вместе с волонтерами штаба #МыВместе выехали к семье мобилизованного.

Они побеседовали с родными военнослужащего, взяли на контроль текущие проблемы и потребности, а также вручили продуктовый набор.

По поручению Главы города Корголи Корголиева штаб #МыВместе адресно помогает семьям мобилизованных из города. В городе начала работать система «одного окна», через которое семьи мобилизованных смогут получить помощь.

Близкие родственники могут обратиться с любым вопросом к кураторам. В роли кураторов работают депутаты городского собрания.

Родные мобилизованных хасавюртовцев могут получить социально-бытовую помощь и психологическую поддержку.

Очередную помощь получили и семьи мобилизованных из Гумбета. Сотрудники Центра социального обслуживания населения раздали продуктовые наборы семьям добровольцев и мобилизованных из района.

Помощь получили родные защитников Отечества Магомедшарипа Абакарова, Шагрудина Асхабомарова и Магомедали Гаджимагомедова из села Игали.

Члены семей участников СВО на Украине поблагодарили организаторов поддержки.