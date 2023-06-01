В Хасавюрте заботятся о семьях участников СВО

Оказание помощи и поддержки семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции — одна из главных задач, поставленных руководителем Хасавюрта Корголи Корголиев перед городскими властями.

На регулярной основе изо дня в день к семьям выезжают представители муниципалитета, депутаты городского Собрания и волонтеры муниципального штаба #МыВместе. Они передают родным военнослужащих продукты первой необходимости, интересуются текущим положением дел и состоянием здоровья.

Именно с таким визитом сегодня семьи навестил депутат городского Собрания, начальник Управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев, который взял на контроль волнующие их вопросы.