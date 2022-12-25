В Хасавюрте состоялось торжественное открытие Международных соревнований памяти прославленных борцов XIX-XX столетий

Вчера, 24 декабря, в Хасавюрте во Дворце спорта имени Гамида Гамидова прошла торжественная церемония открытия международных соревнований по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX столетий.

Спортивное мероприятие посетили депутат Госдумы РФ Сайгидпаша Умаханов, министр по физической культуре и спорту РД Сажид Сажидов, первый заместитель главы города Арслан Арсланов, заслуженный тренер России Магомед Гусейнов, советский борец вольного стиля, серебряный призер олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка мира Магомедхан Арацилов, российская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Наталья Гольц, а также депутаты Народного Собрания и городского Собрания депутатов, начальники отделов и управлений администрации, известные спортсмены, представляющие различные виды спорта.