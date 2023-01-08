В Хасавюрте состоялось оперативное совещание по чрезвычайным ситуациям

Сегодня, 8 января, в конференц-зале администрации города Хасавюрта состоялось оперативное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра города Корголи Корголиева.

Открывая совещание, Глава города поблагодарил все задействованные службы экстренного реагирования за эффективную работу, которая позволила минимизировать последствия взрыва в многоквартирном доме.

Участие в совещании приняли первый заместитель начальника ГУ МЧС РД Олег Колпиков, заместитель начальника ГУ МЧС РД Эльдар Хамавов, начальник ОМВД по г. Хасавюрт Шехмагомед Шехмагомедов, начальник ОНД и ПР №10 по г. Хасавюрт Рустам Джакавов, начальник ПСЧ-11 по г. Хасавюрт Анвар Салманов, заместители главы города, представители коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и центральной городской больницы.

«По поручению Сергея Алимовича Меликова, мы должны в оперативном порядке, рабочей группой в первую очередь оказать помощь всем пострадавшим — это и остекление помещений, если необходимо организовать размещение семей. Сейчас самое главное — решить нужды жильцов.

Большое внимание уделяют городу Председатель Правительства РД Абдулмуслим Мухудинович Абдулмуслимов и Руководитель Главы и Правительства РД Алексей Петрович Гасанов. Практически нет никого, оставшихся в стороне.

Всем городским службам оказывать максимальное содействие региональным органам в любых вопросах. Далее предстоит выяснить и причины произошедшего для того, чтобы исключить повторение подобных ситуаций. Уже взят сотрудниками правоохранительных органов пострадавший дом под охрану. Сейчас необходимо оказать всестороннюю помощь пострадавшим людям», — сообщил Корголи Корголиев.

Далее в выступлениях представители ГУ МЧС РД отметили слаженную работу экстренных служб, которые оперативно провели работу по минимизации последствий ЧС.

Также в ходе совещания мэром были даны поручения усилить профилактическую и информационную работу, проводя совместные подворовые обходы, служб управления ГО ЧС и ПБ и ресурсоснабжающих организаций, а также путем размещения тематической информации во всевозможных средствах распространения информации.