В Хасавюрте состоится антитеррористический форум

19 апреля в Хасавюрте на базе Аграрно-экономического колледжа (г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 61) состоится Антитеррористический форум.

В работе форума примут участие депутат Государственной Думы РФ С.Д. Умаханов, глава городского округа «город Хасавюрт» К.М. Корголиев, представители Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан, органов исполнительной власти РД, общественные и религиозные деятели, известные блогеры.

Активными участниками мероприятий форума станут также студенты ссузов, вузов, учащиеся средних общеобразовательных организаций.

В рамках форума на территории колледжа будут работать альтернативные площадки: состоятся соревнования по разборке и сборке АКМ, шашкам и шахматам, именитые спортсмены проведут тренировки для желающих; флеш-моб по нанесению аквагрима (триколор), выставки Музея Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан, поискового отряда «Кавказ», выставка, посвященная памяти Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова; «Диалог на равных» — неформальное общение с молодежью с целью мотивации и профилактики вовлечения в деструктивную среду.