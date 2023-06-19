В Хасавюрте проявляют заботу о семьях участников СВО

Одной из главных целей, который поставил руководитель Хасавюрта Корголи Корголиев перед муниципальными органами власти — это обеспечить помощь и поддержку семьям, чьи близкие отправились в зону спецоперации.

Ежедневно семьи получают поддержку от представителей Администрации города, депутатов городского Собрания и волонтеров муниципального штаба #МыВместе. Они передают родным военнослужащих необходимые продукты и отвечают на интересующие вопросы. Эта поддержка оказывается на регулярной основе.

Так, депутаты городского Собрания Ахмед Курбанов, Бекболат Акавов и главный специалист отдела организации деятельности АТК Муратхан Кандауров в очередной раз посетили семьи военнослужащих, чтобы взять на контроль волнующие их вопросы.