Общество

В Хасавюрте проявляют заботу о семьях участников СВО

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Одной из главных целей, который поставил руководитель Хасавюрта Корголи Корголиев перед муниципальными органами власти — это обеспечить помощь и поддержку семьям, чьи близкие отправились в зону спецоперации.

Ежедневно семьи получают поддержку от представителей Администрации города, депутатов городского Собрания и волонтеров муниципального штаба #МыВместе. Они передают родным военнослужащих необходимые продукты и отвечают на интересующие вопросы. Эта поддержка оказывается на регулярной основе.

Так, депутаты городского Собрания Ахмед Курбанов, Бекболат Акавов и главный специалист отдела организации деятельности АТК Муратхан Кандауров в очередной раз посетили семьи военнослужащих, чтобы взять на контроль волнующие их вопросы.

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